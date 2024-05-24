Город присоединится к международной акции
25 мая в Кяхте состоится акция «Сад Памяти». Принять участие могут жители города, сообщили в городской администрации.
Посадка деревьев пройдёт в посёлке Слобода, в парке Пограничников. Акция начнётся в 10:00. Участникам при себе желательно иметь инструмент: лопаты, перчатки и ведра.
Напомним, что участники международной акции «Сад Памяти» высаживают деревья в память о каждом из погибших в годы Великой Отечественной войны. Всего планируется посадить 27 миллионов деревьев.
Возрастное ограничение: 6+.
В Кяхте высадят «Сад памяти»
Общество, Фото:
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