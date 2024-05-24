ДТП произошло на улице Трубачеева
Накануне днём, 23 мая, на улице Трубачеева в Улан-Удэ в ДТП пострадал 18-летний парень, ехавший на мопеде. В него врезался автомобиль «Субару Плео».
- Около 12 часов дня 44-летний водитель автомобиля «Субару Плео» при выезде с прилегающей территории в районе дома № 61 по улице Трубачеева не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с мопедом «Регул Мото» под управлением 18-летнего водителя, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП парня с травмами госпитализировали в БСМП. Установлено, что молодой человек не имеет прав управления мототехникой.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Кабанском районе автомобиль «Хонда Фрид» врезался в скорую помощь, в результате пострадали три человека.
В Улан-Удэ «Субару» врезался в мопед
Происшествия, Фото:
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