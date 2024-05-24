24 мая

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В селе Бурятии облагородят местное кладбище

В селе Бурятии облагородят местное кладбище
Общество,  Фото:администрация Мухоршибирского района
В Мухоршибирском районе будет благоустроено одно из мест захоронения в Никольске

В селе Никольск Мухоршибирского района Бурятии будет облагорожено местное кладбище. В прошлом году в рамках онлайн-голосования по благоустройству общественных территорий никольчане выбрали одно из мест захоронения усопших.

- Поскольку основным населением являются люди русской и татарской национальности, места захоронения усопших разные. И объектом облагораживания определено кладбище «татарское», - сообщили в администрации Мухоршибирского района.

В настоящее время уже готово ограждение. В ближайшее время оно будет доставлено в село. Затем начнутся строительные работы.

Сейчас жители села наводят порядок на кладбище и убирают скопившейся мусор на могилах.
благоустройство Бурятия Мухоршибирский район

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