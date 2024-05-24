24 мая

23 мая

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В Бурятии мошенник под видом девушки занимался интим-шантажом

В Бурятии мошенник под видом девушки занимался интим-шантажом
Происшествия, 
Своих жертв он нашёл на сайте знакомств

Сотрудники полиции Бичурского района Бурятии задержали 24-летнего молодого человека по подозрению в мошенничестве и вымогательстве. Одну из своих жертв он, представившись в интернете девушкой, шантажировал. Об этом деле рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.

Ещё пять лет назад молодой человек зарегистрировался на сайте знакомств под видом девушки и стал активно знакомиться с мужчинами с целью их обмана. Наибольший интерес проявили двое кавалеров – из Кяхтинского района и Иркутской области. Позднее общение с каждым из них «переросло в романтические отношения».

Мошенник стал просить у своих «возлюбленных» деньги на различные траты: ремонт машины, выплату административных штрафов, оплату дороги для якобы предстоящих встреч, ни одна из которых так и не случилась.

В последующем житель Кяхтинского района, заподозрив неладное, обратился с заявлением в полицию. Правда вскрылась, злоумышленник был изобличен и осуждён к лишению свободы условно, а затем наказание заменили реальный срок.

Однако после освобождения из исправительного учреждения молодой человек в ноябре 2023 года вновь взялся за старое. В соцсетях он нашёл иркутянина, с которым вёл переписку ранее и написал ему под видом той самой девушки (отметим, за время общения он похитил у потерпевшего обманом около 100 тысяч рублей). При этом рассказал историю, что прекратил общение из-за совершённого ДТП, по причине которого находился за решёткой.

Он добавил, что познакомился с другим мужчиной и планирует уехать к нему. Обещая больше не писать, парень потребовал 50 тысяч рублей, угрожая в обратном случае распространить интимные фото собеседника, которые тот присылал ему ранее. Так в течение двух месяцев он похитил 297 тысяч рублей.

Вскоре потерпевший обратился в полицию, и правоохранители вычислили его настоящее время.

Уголовные дела в настоящее время соединены в единое производство, расследование продолжается.
мошенничество вымогательство

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