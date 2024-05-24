В Улан-Удэ разрушат мандалу Калачакры

Древнейший ритуал пройдёт в это воскресенье



26 мая с 8:00 до 12:00 в Дуйнхор дугане Улан-Удэнского дацана на Верхней-Берёзовке состоятся молебен, посвящённый Идаме Калачакре, и разрушение мандалы Идамы Калачакры. Разрушение мандалы пройдёт ориентировочно в 10:00.



Мандала уничтожается в процессе особого ритуала, в ходе которого она разрезается особым «ножом» - ваджрой. Когда все ритуальные разрезы сделаны, песок мандалы собирается в чашу. Часть этого песка будет отдана природе. Основная часть высыпается в воду реки Селенги, как подношение хозяевам Воды. Часть песка отправится позже на Байкал, где ламы проведут хурал «Лусад». Остальную часть раздадут тем, кто присутствовал при церемонии разрушения мандалы.



Как сообщает Буддийская традиционная Сангха России, верующие могут увидеть и получить благословение мандалы Идамы Калачакры, а также взять часть песка мандалы. Считается, что песок мандалы является сильнейшим оберегом и защитой от всего плохого.



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