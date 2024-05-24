Погиб человек, который хотел успокоить агрессивного мужчину
В суд ушло дело 46-летнего жителя Заиграевского района, который застрелил соседа из ружья.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагическое происшествие случилось в марте 2024 года в селе Новоильинск. По данным следствия, местный житель весь распивал спиртное, а под вечер пришёл в гости к соседям, где собралась компания односельчан, и хотел присоединиться к их застолью. Однако пьяного мужчину внутрь не пустился.
- Тогда обвиняемый с обидой вернулся домой, зарядил охотничье ружьё, которое хранил незаконно, после чего вышел на улицу. Сначала произвёл несколько выстрелов в воздух, а затем - один прицельный выстрел в грудь мужчины, подошедшему к нему от соседнего дома, чтобы его успокоить. От полученных огнестрельных ранений потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Убийца сперва бросил ружьё и убежал. Впрочем, вскоре его оперативно задержали.
На мужчину возбудили уголовные дела об убийстве и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. Скоро обвиняемый предстанет перед судом.
В Бурятии будут судить обидчивого мужчину, застрелившего соседа
Происшествия, Фото:
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