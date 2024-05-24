В Бурятии на очередной этап строительства Кафедрального собора направят 12 млн

Стал известен список религиозных организаций, которые получат субсидии в 2024 году
Стало известно, какие религиозные организации в Бурятии в 2024 году получат субсидии из республиканского бюджета на строительство, ремонт и реставрацию зданий и сооружений религиозного значения, а также благоустройство территорий религиозных объектов. Ранее был проведён конкурс.
Соответствующее распоряжение о предоставлении субсидий победителям – социально ориентированным некоммерческим организациям - от 22 мая опубликовали на сайте правительства Бурятии.
Самую большую сумму – 12 млн – направят на VII этап строительства Кафедрального собора в парке имени Орешкова в Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», первый камень в основание будущего Успенского кафедрального собора в парке имени Орешкова заложили в апреле 2011 года. Это будет самый большой православный храм в городе, который сможет вместить две тысячи человек. Строительство растянулось на годы, так как ведётся в основном только на пожертвования, окончательные сроки завершения до сих пор не ясны.
Горожане не раз критиковали данный объект из-за выбора его месторасположения. Собор отнял большое пространство в парке имени Орешкова.
Кроме того, 3,5 млн планируется направить на благоустройство территории Цогчен дугана в Иволгинском дацане.
3 млн планируется потратить на ремонт кровли духовно-просветительского центра при Древлеправославной церкви в Октябрьском районе по улице Ткацкой. Аналогичную сумму направят на строительство ограды территории храмового комплекса Анинского дацана в Хоринском районе.
Местная религиозная организация шаманов «Тэнгэри» получит 1 млн - на благоустройство комплекса. Такую же сумму выиграл Тугнуйский дацан, находящийся в Мухоршибирском районе. Они потратят средства на капитальный ремонт дорожек, хурдэ.
Одержал победу в конкурсе ещё один дацан – Орликский, находящийся в Окинском районе. Они планируют направить 1 млн на капитальный ремонт дугана.
Цолгинский дацан в Мухоршибирском районе получит 500 тысяч рублей на благоустройство и озеленение территории.
В Бурятии на очередной этап строительства Кафедрального собора направят 12 млн
Общество, Фото:
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