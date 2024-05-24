В Бурятии состоится республиканское родительское собрание

Его проведут онлайн на следующей неделе



30 мая в Бурятии проведут республиканское родительское собрание. Оно пройдёт в онлайн формате и начнётся в 17:00.



Во время собрания специалисты сферы образования региона обсудят пять тем. Ключевыми станут три из них:

- Организация летнего отдыха;

- Профилактика в сфере IT-технологий;

- Мотивы рискованного поведения у детей, и что делать родителям.



После обсуждения ключевых тем, участники родительского собрания смогут задать интересующие вопросы специалистам сферы. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.



Возрастное ограничение: 18+.

