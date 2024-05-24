Его проведут онлайн на следующей неделе
30 мая в Бурятии проведут республиканское родительское собрание. Оно пройдёт в онлайн формате и начнётся в 17:00.
Во время собрания специалисты сферы образования региона обсудят пять тем. Ключевыми станут три из них:
- Организация летнего отдыха;
- Профилактика в сфере IT-технологий;
- Мотивы рискованного поведения у детей, и что делать родителям.
После обсуждения ключевых тем, участники родительского собрания смогут задать интересующие вопросы специалистам сферы. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Возрастное ограничение: 18+.
В Бурятии состоится республиканское родительское собрание
Общество, Фото:
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