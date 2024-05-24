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В Бурятии состоится республиканское родительское собрание

В Бурятии состоится республиканское родительское собрание
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Его проведут онлайн на следующей неделе

30 мая в Бурятии проведут республиканское родительское собрание. Оно пройдёт в онлайн формате и начнётся в 17:00.

Во время собрания специалисты сферы образования региона обсудят пять тем. Ключевыми станут три из них:
- Организация летнего отдыха;
- Профилактика в сфере IT-технологий;
- Мотивы рискованного поведения у детей, и что делать родителям.

После обсуждения ключевых тем, участники родительского собрания смогут задать интересующие вопросы специалистам сферы. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

Возрастное ограничение: 18+.
Бурятия родительское собрание образование

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