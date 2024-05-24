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Жители Улан-Удэ посадят новый сквер

Жители Улан-Удэ посадят новый сквер
Общество,  Фото:администрация Железнодорожного района
Он появится на месте пустыря в Загорске

В посёлке Загорск города Улан-Удэ появится новый сквер. Жители улицы Гастелло на общем собрании решили озеленить пустырь, посадив там яблони. На место уже привезён плодородный грунт, и скоро здесь появятся саженцы яблонь.

- Две недели назад на общем собрании все решили, что на пустыре появится яблоневый сквер. Уже завезли плодородный грунт. Завтра поедем за саженцами», — поделился депутат городского совета Виктор Ефремов.

В администрации Железнодорожного района отметили, что инициативу проявили сами жители Загорска, и благодаря им в городе появится ещё одна зелёная зона.
Улан-Удэ сквер озеленение

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