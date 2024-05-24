Жители Улан-Удэ посадят новый сквер

Общество, Фото: администрация Железнодорожного района

Он появится на месте пустыря в Загорске



В посёлке Загорск города Улан-Удэ появится новый сквер. Жители улицы Гастелло на общем собрании решили озеленить пустырь, посадив там яблони. На место уже привезён плодородный грунт, и скоро здесь появятся саженцы яблонь.



- Две недели назад на общем собрании все решили, что на пустыре появится яблоневый сквер. Уже завезли плодородный грунт. Завтра поедем за саженцами», — поделился депутат городского совета Виктор Ефремов.



В администрации Железнодорожного района отметили, что инициативу проявили сами жители Загорска, и благодаря им в городе появится ещё одна зелёная зона.

