Он появится на месте пустыря в Загорске
В посёлке Загорск города Улан-Удэ появится новый сквер. Жители улицы Гастелло на общем собрании решили озеленить пустырь, посадив там яблони. На место уже привезён плодородный грунт, и скоро здесь появятся саженцы яблонь.
- Две недели назад на общем собрании все решили, что на пустыре появится яблоневый сквер. Уже завезли плодородный грунт. Завтра поедем за саженцами», — поделился депутат городского совета Виктор Ефремов.
В администрации Железнодорожного района отметили, что инициативу проявили сами жители Загорска, и благодаря им в городе появится ещё одна зелёная зона.
Жители Улан-Удэ посадят новый сквер
Общество, Фото:
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