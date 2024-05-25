Всего обманутыми оказались более 40 человек
За неделю мошенники выманили деньги у 44 жителей Бурятии. В общей сложности жертвы лишились 14 миллионов рублей. Данные озвучили сегодня в прокуратуре республики.
Отмечается, что наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 1 млн 290 тысяч рублей.
В прокуратуре рассказали об этой из потерпевших, жительнице Октябрьского района Улан-Удэ. В соцсети она увидела рекламу об инвестициях и сама оставила заявку. Спустя некоторое время через мессенджер ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками инвестиционной компании. Они предложили дополнительный заработок на продаже криптовалюты. Женщина согласилась и перевела сбережения на несколько неизвестных банковских счетов. Также для этих целей она оформила кредит на сумму 514 тысяч рублей.
Всего с начала года жертвами интернет-преступников стал 1 121 житель республики. Причинённый им ущерб составил 232 млн рублей.
За неделю жители Бурятии перевели мошенникам 14 млн рублей
Происшествия, Фото:
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