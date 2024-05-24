Транспортная прокуратура проводит проверку
Ночью 24 мая на станции Урульга в Забайкальском крае грузовой поезд насмерть сбил 67-летнего мужчину. Он переходил пути в неустановленном месте.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
- Читинской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Забайкалье грузовой поезд ночью насмерть сбил пенсионера
Происшествия, Фото:
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