Ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление
18 мая в полицию в Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратилась 68-летняя жительница Иркутской области. Женщина сообщила, что неизвестный оформил на её имя кредитную карту и похитил средства с неё, когда она в течение нескольких недель находилась в гостях у племянницы в столице Бурятии. Причинённый ущерб составил 105 тысяч рублей.
Позже была задержана 36-летняя родственница пенсионерки. Владея паролем от личного кабинета в банковском приложении на телефоне пожилой женщины, она зашла в программу и, увидев предложение об оформлении кредитной карты, воспользовалась им. Её гостья тем временем вышла во двор. Деньги злоумышленница перевела себе и потратила на личные нужды.
Отметим, код от личного кабинета в онлайн-банкинге ей сообщила потерпевшая, попросив в режиме онлайн расплатиться за коммунальные услуги. Пароль подозреваемая запомнила, а при удобном случае применила.
Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за кражу денег с чужой банковской карты. В содеянном призналась.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнка украла более 100 тысяч рублей с карты родственницы
Общество, Фото:
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