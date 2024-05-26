Улан-удэнка украла более 100 тысяч рублей с карты родственницы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление



18 мая в полицию в Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратилась 68-летняя жительница Иркутской области. Женщина сообщила, что неизвестный оформил на её имя кредитную карту и похитил средства с неё, когда она в течение нескольких недель находилась в гостях у племянницы в столице Бурятии. Причинённый ущерб составил 105 тысяч рублей.



Позже была задержана 36-летняя родственница пенсионерки. Владея паролем от личного кабинета в банковском приложении на телефоне пожилой женщины, она зашла в программу и, увидев предложение об оформлении кредитной карты, воспользовалась им. Её гостья тем временем вышла во двор. Деньги злоумышленница перевела себе и потратила на личные нужды.



Отметим, код от личного кабинета в онлайн-банкинге ей сообщила потерпевшая, попросив в режиме онлайн расплатиться за коммунальные услуги. Пароль подозреваемая запомнила, а при удобном случае применила.



Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за кражу денег с чужой банковской карты. В содеянном призналась.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

