В Улан-Удэ общественники просят отремонтировать разваливающиеся площадки

«На обеих площадках – оборудование, которое было установлено 30-40 лет назад», - сообщают активисты



В региональном отделении Народного фронта обратили внимание на детские площадки по улице Магистральная в Улан-Удэ. Общественники рассказали, что площадки старые и уже разваливаются.



- В Улан-Удэ под детьми разваливаются площадки, на которых 40 лет назад играли ещё их родители. На детской площадке по ул. Магистральная ужасно скрипят качели. С горки, вспоминает наша взрослая собеседница, она сама в детстве каталась, так её и не заменили с тех пор. Рядом площадка, на которой реки-озёра разливаются каждый дождь – сточная труба выходит как раз на её территорию. На обеих площадках – оборудование, которое было установлено 30-40 лет назад, - сообщают в региональном отделении Народного фронта.



Общественники просят ответственных поправить площадки. «Только без порочной практики демонтажа – нужны ремонтные работы», - заключили они.

