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В школе Улан-Удэ сорвалась линейка в честь Последнего звонка

В школе Улан-Удэ сорвалась линейка в честь Последнего звонка
Происшествия,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
Сообщается, что в учреждении нашли подозрительный предмет

В улан-удэнской школе № 108 сорвалась линейка в честь Последнего звонка. Об этом сообщил депутат Народного Хурала Бурятии Денис Гармаев в своём телеграм-канале.

- Срыв линейки последнего звонка в школе №108, нашли подозрительный предмет. Разбираются спецслужбы, - написал он.

Также сообщение о том, что линейка не состоялась в этой школе, появилось в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия».

- В школе №108 нашли подозрительный предмет. Ученики пришли на линейку, но сейчас стоят на улице. В здании обнаружили подозрительный предмет, и всех пришлось эвакуировать, - говорится здесь.

Кроме того, в паблике размещено видео, на котором ученики и учителя образовательного учреждения стоят на улице.

Как сообщал «Байкал-Daily», последние звонки прозвенят в большинстве школ столицы Бурятии завтра, 25 мая
школа последний звонок

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