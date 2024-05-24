Сообщается, что в учреждении нашли подозрительный предмет
В улан-удэнской школе № 108 сорвалась линейка в честь Последнего звонка. Об этом сообщил депутат Народного Хурала Бурятии Денис Гармаев в своём телеграм-канале.
- Срыв линейки последнего звонка в школе №108, нашли подозрительный предмет. Разбираются спецслужбы, - написал он.
Также сообщение о том, что линейка не состоялась в этой школе, появилось в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия».
- В школе №108 нашли подозрительный предмет. Ученики пришли на линейку, но сейчас стоят на улице. В здании обнаружили подозрительный предмет, и всех пришлось эвакуировать, - говорится здесь.
Кроме того, в паблике размещено видео, на котором ученики и учителя образовательного учреждения стоят на улице.
Как сообщал «Байкал-Daily», последние звонки прозвенят в большинстве школ столицы Бурятии завтра, 25 мая.
В школе Улан-Удэ сорвалась линейка в честь Последнего звонка
Происшествия, Фото:
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