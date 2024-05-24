В Улан-Удэ объяснили ситуацию по сносу части строящегося Ледового дворца

Ранее беспокойство по поводу демонтажа объекта выразили местные жители
Улан-удэнцы недоумевают по поводу сноса части строящегося на территории ФСК Ледового дворца (регионального центра по хоккею).
- Что происходит с ФСК? Безопасны ли занятия в основном здании? Почему рядом строящийся объект начал разрушаться? – такой тревожный пост появился совсем недавно в паблике «Аноним 03».
Министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев объяснил ситуацию на своей странице в социальной сети. Как оказалось, демонтируют часть конструкций третьего блока Ледового дворца (по плану, здание разделено на четыре блока) в связи с выявленными нарушениями при строительстве.
- В связи с нарушениями технологии выполнения работ при строительстве блока №3 по результатам экспертизы принято решение о демонтаже части конструкций третьего блока. Разработана проектная документация по сносу указанных конструкций, и получено положительное заключение госэкспертизы, - сообщил министр спорта.
Он отметил, что все работы по демонтажу и монтажу реализуются за счёт средств инвестора, и их планируется завершить до конца текущего года.
Тем временем, остальные блоки практически готовы.
- Сейчас на блоках №1, 2, 4 Регионального центра по хоккею, включающих два ледовых поля и хостел, ведутся завершающие отделочные работы: смонтированы трибуны, установлены борта ледовых полей, проведена пуско-наладка холодильного оборудования с тестовой заливкой ледового поля, - рассказал Иван Козырев.
Также он подробно разъяснил по стоимости строительства регионального центра по хоккею.
- Общая стоимость объекта по последней госэкспертизе более 1 млрд 800 млн рублей. Госучастие – порядка 1 млрд 300 млн, всё остальное – средства инвестора. Понятно, что изначально инвестор планировал вложить порядка 250 млн, и сейчас эта сумма выросла практически вдвое, но на сегодняшний день можно сказать, что инвестор свои обязательства выполняет и работы ведёт. Понятно, что эти работы ведутся с отставанием от графика и нарушением сроков. Но вместе с тем, предусмотрены определённые штрафные санкции в отношении инвестора, поэтому он вдвойне заинтересован, - поведал он.
После того, как Ледовый дворец будет готов, инвестор будет эксплуатировать объект порядка 10 лет.
- Вообще механизм концессионного соглашения этим и предпочтителен, и интересен для государства, в том числе и для инвестора - в своей части, в том, что инвестор строит по сути для себя (инвестор - он же концессионер), эксплуатирует и затем передаёт государству. При этом по итогам строительства объект ставится на баланс государства, и государство является собственником создаваемого объекта. Концессионер на правах, закреплённых в концессионном соглашении, эксплуатирует в течение определённого периода времени. Как правило, от пяти лет и более. Здесь эксплуатация предусматривается порядка 10 лет, - объяснил министр спорта и молодёжной политики республики.
Как сообщал «Байкал-Daily», к возведению Ледового дворца приступили в 2019 году. Сроки завершения строительства не раз переносили.
Общая площадь помещений составит более 25 тысяч квадратных метров. Здание разделено на четыре блока, в которых расположатся два ледовых поля, а также трибуна на 2,5 тысячи мест, в том числе для маломобильных граждан. Ледовая арена обещает стать не только местом для спортивных соревнований, но и сможет принимать ледовые шоу и артистов. Для этого внутри площадки также предусматривается куб и стробоскопы.
В Улан-Удэ объяснили ситуацию по сносу части строящегося Ледового дворца
Общество, Фото:
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