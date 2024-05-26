Водитель не справился с управлением и наехал на дерево
25 мая днём в селе Новый Заган Мухоршибирского района произошло ДТП. 28-летний водитель «Тойоты Королла» не справился с управлением, съехал с дороги и наехал на дерево. В результате загорелся автомобиль.
- Автомобиль полностью уничтожен огнём. У мужчины ушибы, - сообщают в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7» со ссылкой на УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии после ДТП сгорел автомобиль
Происшествия, Фото:
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