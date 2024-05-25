В Бурятии закладчикам немного смягчили приговор

Приговор суда первой инстанции изменён по представлению прокурора



Приговором Октябрьского районного суда двое мужчин осуждены за покушение на незаконный сбыт оптовой партии синтетических наркотических средств. Наркотики они планировали распространять через закладки по всему Улан-Удэ.



- Данные противоправные действия осуждённые совершали из корыстных побуждений, то есть за вознаграждение, - отмечают в Верховном суде Бурятии.



Совершённые ими преступления являются особо тяжкими, наказание за каждое предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.



Оба осуждённых - уроженцы Таджикистана, не проживают в Бурятии, имеют временную регистрацию в Иркутске и Московской области, постоянного места жительства в РФ фактически не имеют, социально не привязаны.



Адвокаты оспаривали виновность осуждённых, однако их доводы апелляционной инстанцией признаны несостоятельными. Собранными по делу доказательствами их вина нашла полное подтверждение.



- Несмотря на то, что осуждённые ранее не судимы, суд первой инстанции обоснованно назначил каждому наказание в виде реального лишения свободы. При этом одному из них назначено наказание по совокупности двух преступлений в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, другому - с учётом совокупности смягчающих наказание обстоятельств назначено наказание с применением положений ст.64 УК РФ в виде 6 лет лишения свободы также с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в суде.



Апелляционной инстанцией Верховного суда Бурятии приговор суда первой инстанции изменён по представлению прокурора. Наказание осуждённым смягчено до 10 лет 11 месяцев и до 5 лет 10 месяцев соответственно.

