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На севере Бурятии замечен медведь

На севере Бурятии замечен медведь
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Местных жителей просят быть бдительными и осторожными

Сегодня, 26 мая, на поляне проведения Сурхарбана в Северобайкальске замечен медведь.

- Поступили сообщения в ЕДДС Северобайкальска. Информация передана в охотнадзор, МО МВД «Северобайкальский», - сообщили в группе «Северобайкальск-инфо.24/7»

Жителей просят быть бдительными и осторожными.

медведь

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