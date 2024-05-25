В Улан-Удэ сошли с рельсов четыре вагона







Бурятская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.





Вагоны сошли с рельсов на станции Медведчиково в Улан-Удэ. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.- По предварительной информации, 24 мая на подъездном пути необщего пользования станции Медведчиково при проведении маневровых работ произошёл сход четырёх вагонов, - сообщили в надзорном органе.Пострадавших нет. Движение поездов не приостанавливалось.