В Улан-Удэ сошли с рельсов четыре вагона

Инцидент произошёл на станции Медведчиково
Вагоны сошли с рельсов на станции Медведчиково в Улан-Удэ. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
- По предварительной информации, 24 мая на подъездном пути необщего пользования станции Медведчиково при проведении маневровых работ произошёл сход четырёх вагонов, - сообщили в надзорном органе.
Пострадавших нет. Движение поездов не приостанавливалось.
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