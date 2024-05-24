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Улан-удэнцы смогут следить за трамваями по всему городу

Улан-удэнцы смогут следить за трамваями по всему городу
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Для этого на 85 остановках установили специальные табло

В столице Бурятии завершилась установка информационных табло, которые показывают время прибытия трамваев. Об этом сообщил в своём telegram-канале мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

- Современные информационные экраны работают уже на 85 остановках. Очень удобно – сразу видно, где находится вагон и как скоро он приедет, – отметил градоначальник. – На каждом есть датчики ГЛОНАСС, сигналы с которых поступают на сервер центра управления интеллектуальной транспортной системой Улан-Удэ, а затем – на сами табло.

Такие устройства, извещающие о времени прибытия автобусов и маршруток, начали появляться в городе ещё в 2022 году. К лету ими пообещали оснастить все трамвайные остановки.  


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