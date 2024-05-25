Возле музея в районе Бурятии «прилёг» забор

Местные жители призвали привести его в порядок



В Окинском районе обратили внимание на состояние забора возле музея в селе Орлик. Часть ограждения рухнула. Одна из местных жительниц рассказала, что ходит мимо каждое утро.



- Как-то не приятно видеть развалившуюся ограду. Куда смотрит администрация? – поинтересовалась сельчанка в группе «Ока-инфо.24/7».



Прокомментировали ситуацию в управлении культуры райадминистрации. Там запланировали субботник, а ограду пообещали привести в «соответствующий вид».

