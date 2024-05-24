В Улан-Удэ воспитателя детсада обвинили в насилии над ребёнком









Женщина обжаловала это решение в Верховном суде Бурятии, однако там решение районного оставили без изменения. Получить компенсацию улан-удэнке не удалось.

Эта история произошла в столице Бурятии. В Октябрьском райсуде ещё в конце сентября рассмотрели иск о защите чести и о возмещении морального вреда, который подала сотрудница одного из дошкольных учреждений.Её обвинили в физическом и психологическом насилии над ребёнком. Как выяснилось, мать девочки пожаловалась на воспитателя в правоохранительные органы, комитет по образованию городской администрации и прокуратуру. Работник ДОУ, в свою очередь, заявила, что всё это не соответствует действительности и о ней распространили порочащие сведения, унизив её честь и достоинство, а также подорвали деловую репутацию и причинили нравственные и физические страдания.По мнению улан-удэнки, это является основанием для моральной компенсации. Кроме того, мама дошкольницы призывала родителей других детей из той же группы к увольнению воспитателя. Последняя решила, что ей хотели причинить вред и «сделать невозможным дальнейшее пребывание на должности».Служители Фемиды, проанализировав представленные доказательства и дав им правовую оценку, пришли к выводу, что юридически значимых обстоятельств, при которых иск подлежит удовлетворению, нет. Родительница обратилась к заведующему садиком, а после – в правоохранительные органы, прокуратуру и комитет по образованию по поводу работы воспитателя. В суде сочли, что сделала она это, чтобы «исполнить свой гражданский долг в части защиты интересов малолетней дочери» и «для предотвращения возможных неблагоприятных последствий». А в самом заявлении не было сведений, затрагивающих какие-либо другие аспекты жизни и личности сотрудницы ДОУ – мол, это была субъективная оценка самой матери воспитателя, которая не может расцениваться как унижение чести и достоинства.