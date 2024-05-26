Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте
Сегодня в 15:42 на пульт центрального диспетчера поступило сообщение, что произошел наезд на пешехода на перегоне ул. Бабушкина-Геологическая, не в зоне пешеходного перехода.
- Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте, не убедившись в безопасности движения. По предварительным данным, получил незначительные повреждения, - сообщили в МУП «Трамвай».
На месте работают бригада скорой помощи и сотрудник службы безопасности движения МУП «Управление трамвая». Обстоятельства происшествия выясняются.
Трамвайное движение восстановлено.
В Улан-Удэ трамвай сбил пешехода
Происшествия, Фото:
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