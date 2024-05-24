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В Забайкалье следователи начали проверку из-за осквернения мемориала

В Забайкалье следователи начали проверку из-за осквернения мемориала
Происшествия, 
Видео появилось в СМИ

Руководитель СУ СКР по Забайкальскому краю Алексей Вольный поручил провести доследственную проверку после появления в СМИ видео, на котором молодой человек оскверняет мемориал в селе Красный Чикой.

На видео запечатлено, как пьяный парень устроил дебош на мемориал на центральной площади. Произошедшее снимала подруга молодого человека.

Дебошир раскидал и распинал, а также сорвал с памятника возложенные цветы. Часть из них молодой человек подарил подруге. После этого он повалил на землю дорожный знак и бил цветами мусорный бак. При этом «герой» видео еле стоял на ногах и не раз падал.

Следователи проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 243.4 УК РФ (Повреждение мемориальных объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвящённых дням воинской славы России).

- Следователи СК приступили к проведению проверочных мероприятий. Будет установлен и опрошен молодой человек, повредивший мемориальный комплекс, а также очевидцы произошедшего. Также будут опрошены представители администрации села, при необходимости – истребованы и изучены документы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Отметим, по этой статье предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа на сумму до 3 млн рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.

осквернение символов воинской славы России

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