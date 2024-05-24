В Улан-Удэ пропавший почти на два дня подросток ночевал у друга

Его успели объявить в розыск
В минувшую среду, 22 мая, в столице Бурятии пропал 16-летний местный житель. В то утро он не пришёл на занятия в учебное заведение. От него более суток не было никаких вестей.
Подростка объявили в розыск. В МВД по Бурятии обнародовали его приметы. Известно, что мальчик взял с собой рюкзак.
К вечеру 23-го числа стало известно, что юный улан-удэнец просто был у друга. Он остался ночевать у товарища, а на следующее утро отправился на занятия, рассказали в пресс-службе министерства. С несовершеннолетним всё в порядке.
Мужчина насобирал их возле своей же ограды
Проверки проводят полицейские и природоохранная прокуратура
Его успели объявить в розыск
Наращивание группировки продолжается
ДТП произошло на улице Трубачеева
Обновлённую переправу сдадут уже в этом году
Автомобиль конфисковали, даже несмотря на, что он принадлежит супруге осуждённого
Из-за аварии на федеральной трассе пришлось ввести реверс
Женщина скончалась в больнице
В тушении задействовано уже более 130 человек и вертолёт
Медики осматривают шесть человек, попавших в ДТП
Движение вагонов там парализовало
Она поверила в рассказы о быстром и почти беспроигрышном заработке
Несовершеннолетний работал курьером аферистов
Он выстрелил ей в голову из травматического пистолета