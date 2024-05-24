В Улан-Удэ пропавший почти на два дня подросток ночевал у друга





К вечеру 23-го числа стало известно, что юный улан-удэнец просто был у друга. Он остался ночевать у товарища, а на следующее утро отправился на занятия, рассказали в пресс-службе министерства. С несовершеннолетним всё в порядке.



В минувшую среду, 22 мая, в столице Бурятии пропал 16-летний местный житель. В то утро он не пришёл на занятия в учебное заведение. От него более суток не было никаких вестей.Подростка объявили в розыск. В МВД по Бурятии обнародовали его приметы. Известно, что мальчик взял с собой рюкзак.