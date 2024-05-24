В Улан-Удэ к премьере оперы «Борис Годунов» изготовят более 350 костюмов

Ткани и фурнитура подбирались таким образом, чтобы передать через костюмы атмосферу того времени



20 и 21 сентября в Бурятском театре оперы и балета состоится премьера оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов» (возрастное ограничение 12+). В мастерских кипит работа по созданию декораций и костюмов, рассказали в пресс-службе театра.



Художником-постановщиком спектакля выступает Алексей Амбаев. В творческом союзе с театральным мастером, заслуженным художником РСФСР, лауреатом Государственной премии СССР Игорем Ивановым будет воссоздана историческая атмосфера рубежа XVI-XVI веков.



- Декорации будут исполнены в классическом виде – живопись монументальная, аппликации разными красивыми тканями. Будет очень интересно смотреть, — отметил главный художник театра Алексей Амбаев.



Сейчас идёт работа по изготовлению костюмов. Всего их будет сшито более 350 штук - для солистов, хора, балета. Ткани и фурнитура подбирались таким образом, чтобы передать через костюмы атмосферу того времени.



- Костюм должен помочь артистам, почувствовать себя героем тех событий. Предстоит очень много ручной работы, — говорит художник по костюмам Татьяна Тышкенова.



Масштабная премьера состоится на средства гранта министерства культуры России. По словам министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой, для постановки «Бориса Годунова» в Бурятском театре оперы и балета выделено 13 миллионов рублей.

