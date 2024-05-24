В Бурятии браконьер выложил более 170 тысяч за омуль

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Он незаконно выловил 24 рыбины



С 40-летнего жителя Кабанского района взыскали кругленькую сумму за незаконную добычу байкальского эндемика. Произошло всё ещё осенью, во время нереста. Рыбачивший на Селенге мужчина расставил 60-тиметровую сеть и поймал с её помощью 24 хвоста омуля.



Браконьера прямо на месте преступления задержали правоохранители. Ущерб оценили в 174 тысячи рублей. Злоумышленника обязали компенсировать его по решению суда. Часть сельчанин возместил ещё во время следствия, а для взыскания оставшихся 150 000 в УФССП по Бурятии направили исполнительный лист.



Деньги в итоге списали с банковских счетов мужчины. Всю сумму уже перечислили Ангаро-Байкальскому территориальному управлению Росрыболовства. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, рассказали в пресс-службе ведомства.



