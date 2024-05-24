В Бурятии жители райцентра маются без нормальной остановки

Её почему-то сделали подальше от дороги



Жители микрорайона Восточный в Гусиноозёрске пожаловались на неудобную конечную остановку автобуса № 4. По их словам, остановочный павильон привезли и поставили в стороне от дороги.



- Транспорт туда не подъезжает – обычно останавливаются при въезде в посёлок, – рассказали пассажиры в группе «Селенга-инфо.24/7» и попросили посодействовать в этом вопросе.



Мэр города Валентин Дакич сообщил, что управлению городского хозяйства уже дали соответствующее поручение. Остановку общественного транспорта должны сделать в положенном месте.

