Её почему-то сделали подальше от дороги
Жители микрорайона Восточный в Гусиноозёрске пожаловались на неудобную конечную остановку автобуса № 4. По их словам, остановочный павильон привезли и поставили в стороне от дороги.
- Транспорт туда не подъезжает – обычно останавливаются при въезде в посёлок, – рассказали пассажиры в группе «Селенга-инфо.24/7» и попросили посодействовать в этом вопросе.
Мэр города Валентин Дакич сообщил, что управлению городского хозяйства уже дали соответствующее поручение. Остановку общественного транспорта должны сделать в положенном месте.
В Бурятии жители райцентра маются без нормальной остановки
Общество, Фото:
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