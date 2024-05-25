Эрдэни Дымчиков отметил, что благодаря этому обряду человек привязывается энергетически к своей родине
Известный общественник Эрдэни Дымчиков, экс-заместитель министра спорта и молодёжной политики Бурятии, рассказал о планирующемся семейном обряде, во время которого зарывают пуповину ребёнка в землю.
- 15 июня в 15:00 провожу в местности Марагта Еравнинского района, недалеко от ступы Будды Медицины, обряд «Тоонто нюулга». Это семейный обряд, во время которого зарывают пуповину ребёнка в землю. Этому обряду тысячи лет, и благодаря ему человек привязывается энергетически к своей родине, и она после обряда называется Тоонто нютаг. Обряд очень простой в исполнении, и я хочу, чтобы буряты начали его делать, - сообщил он на своей странице в соцсети.
Эрдэни Дымчиков объяснил, почему хочет, чтобы буряты возобновили обряд.
- Я много работаю с детьми, и когда я спрашиваю у них, откуда ты родом, какие у тебя корни - дети ничего об этом не знают. Твердят, что они с Улан-Удэ и их родители тоже. Буряты начали забывать не только свой язык, но и корни. На вопрос - из какого ты роду и племени? Могут ответить лишь единицы детей, - поведал общественник.
Дымчиков также рассказал, что зарыл пуповины своих детей в Еравнинском районе, откуда он сам родом.
- Мы каждый год приезжаем в Еравну, и я показываю им место, где зарыты их пуповины, и говорю им: «Это ваше место силы, тут зарыты ваши пуповины, и это теперь ваша родина, ваш Тоонто нютаг. Поэтому если вас спросят, откуда вы, вы должны ответить, что вы Еравнинские, племени Хори и рода Худай. После этого они ложатся на землю, набираются энергии. Мне очень приятно бывает, когда при встрече со взрослыми они уверенно говорят, откуда они родом».
В соцсети он пригласил журналистов на этот обряд.
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Известный общественник проведёт древний бурятский обряд
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