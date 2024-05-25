25 мая

24 мая

Популярное

Известный общественник проведёт древний бурятский обряд

Известный общественник проведёт древний бурятский обряд
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Эрдэни Дымчиков отметил, что благодаря этому обряду человек привязывается энергетически к своей родине

Известный общественник Эрдэни Дымчиков, экс-заместитель министра спорта и молодёжной политики Бурятии, рассказал о планирующемся семейном обряде, во время которого зарывают пуповину ребёнка в землю.

- 15 июня в 15:00 провожу в местности Марагта Еравнинского района, недалеко от ступы Будды Медицины, обряд «Тоонто нюулга». Это семейный обряд, во время которого зарывают пуповину ребёнка в землю. Этому обряду тысячи лет, и благодаря ему человек привязывается энергетически к своей родине, и она после обряда называется Тоонто нютаг. Обряд очень простой в исполнении, и я хочу, чтобы буряты начали его делать, - сообщил он на своей странице в соцсети.

Эрдэни Дымчиков объяснил, почему хочет, чтобы буряты возобновили обряд.

- Я много работаю с детьми, и когда я спрашиваю у них, откуда ты родом, какие у тебя корни - дети ничего об этом не знают. Твердят, что они с Улан-Удэ и их родители тоже. Буряты начали забывать не только свой язык, но и корни. На вопрос - из какого ты роду и племени? Могут ответить лишь единицы детей, - поведал общественник.

Дымчиков также рассказал, что зарыл пуповины своих детей в Еравнинском районе, откуда он сам родом.

- Мы каждый год приезжаем в Еравну, и я показываю им место, где зарыты их пуповины, и говорю им: «Это ваше место силы, тут зарыты ваши пуповины, и это теперь ваша родина, ваш Тоонто нютаг. Поэтому если вас спросят, откуда вы, вы должны ответить, что вы Еравнинские, племени Хори и рода Худай. После этого они ложатся на землю, набираются энергии. Мне очень приятно бывает, когда при встрече со взрослыми они уверенно говорят, откуда они родом».

В соцсети он пригласил журналистов на этот обряд.


Возрастное ограничение – 0+
буддизм шаманизм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии ветераны УФСИН собрали гуманитарную помощь для участников СВО
В Бурятии ветераны УФСИН собрали гуманитарную помощь для участников СВО
Общество, 25.05.2024
Для военнослужащих закупили товары первой необходимости
Лучшее звено газодымозащитной службы выбрали в Бурятии
Лучшее звено газодымозащитной службы выбрали в Бурятии
Общество, 25.05.2024
Для газодымозащитной службы важна не только выучка и физическая подготовка, нужна и сплочённость коллектива
Иркутский журналист снял фильм о Байкале и проблемах людей, живущих рядом с ним
Иркутский журналист снял фильм о Байкале и проблемах людей, живущих рядом с ним
Общество, 25.05.2024
Люди не могут оформить на Байкале землю в собственность и даже хоронить умерших
Возле музея в районе Бурятии «прилёг» забор
Возле музея в районе Бурятии «прилёг» забор
Общество, 25.05.2024
Местные жители призвали привести его в порядок

В Агинском округе развернётся фестиваль казачества
В Агинском округе развернётся фестиваль казачества
Общество, 25.05.2024
Казаки посоревнуются в укрощении лошадей, метании ножей и рубке казачьей шашкой
На Байкале посоревнуются в рыбной ловле с лодок
На Байкале посоревнуются в рыбной ловле с лодок
Общество, 25.05.2024
Турнир проведут в акватории Малого Моря
В Бурятии сохранится жара
В Бурятии сохранится жара
Общество, 25.05.2024
В некоторых районах пообещали +26 градусов
Бурятия присоединится ко Всемирному дню велосипедиста
Бурятия присоединится ко Всемирному дню велосипедиста
Общество, 24.05.2024
Его отметят соревнованиями на центральном стадионе республики
В Улан-Удэ пройдут турниры по каратэ и чир-спорту
В Улан-Удэ пройдут турниры по каратэ и чир-спорту
Общество, 24.05.2024
Соревнования состоятся на этих выходных
Иркутск примет всероссийские соревнования по художественной гимнастике
Иркутск примет всероссийские соревнования по художественной гимнастике
Общество, 24.05.2024
Турнир посвящён памяти абсолютной чемпионки мира
В Улан-Удэ определят шахматных «вундеркиндов»
В Улан-Удэ определят шахматных «вундеркиндов»
Общество, 24.05.2024
Турнир стартует уже завтра, 25 мая
В парке Улан-Удэ проведут забеги малышей
В парке Улан-Удэ проведут забеги малышей
Общество, 24.05.2024
Дистанцию преодолеют дети возрастом от полугода до полутора лет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^