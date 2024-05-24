В Охотске восьмиклассник устроил разборки с учителем из Бурятии прямо на уроке

Происшествия, Фото: скриншот видео Mash

Конфликт между ними разгорелся из-за несостоявшегося похода в туалет



Этот инцидент произошёл в Хабаровском крае, в одной из школ Охотска. На уроке математики в восьмом классе между преподавателем и одним из учеников произошёл конфликт. Разборки засняли на камеру другие дети.



Началось всё с того, что 14-летний мальчик попросился в туалет на занятии, встал и пошёл к двери – несмотря на запрет педагога, сообщает «Amur Mash». Учитель – кстати, приехавший из Бурятии – силой усадил его за парту. Он развернул непослушного восьмиклассника, схватил за одежду и швырнул на стул. Подросток на это закричал: «Почему я сидеть должен?». «Потому что урок идёт!», – заявил преподаватель



Школьник взял телефон, чтобы позвонить родителям. Учитель вырвал мобильник из рук. Ребёнок потребовал вернуть сотовый, однако педагог вновь велел ему вернуться на место, добавив: «Закончится (урок) – возьмёте».



В этот момент в кабинет зашла, судя по всему, ещё одна сотрудница СОШ. Она забрала с собой гаджет и пообещала вызвать директора. «Что, опять я виноват?», – воскликнул возмущённый восьмиклассник и со всей силы ударил кулаком по парте.



Мать юного возмутителя спокойствия заявила «Amur Mash», что в учебном заведении большая текучка кадров – многие устраиваются работать по программе «Земский учитель», получают деньги и уезжают. Математик приехал в посёлок из Бурятии недавно. После случившегося женщина поговорила с педагогом на повышенных тонах и в случае, если подобное повторится, пообещала пожаловаться во все возможные инстанции.

