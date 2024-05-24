Мужчина насобирал их возле своей же ограды
Житель Бурятии предстал перед судом за незаконное хранение запрещённых веществ. Против него возбудили уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса РФ.
Как выяснилось, мужчина собрал прямо возле ограды своего дома коноплю. «Травку» он сложил в полимерный пакет.
Наркотики изъяли сотрудники полиции. Проведённая позднее экспертиза подтвердила, что это каннабис. Сельчанина признали виновным и дали ему два года лишения свободы, рассказали на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии.
Жителя Бурятии на два года посадили за наркотики
Происшествия, Фото:
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