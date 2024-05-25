В Улан-Удэ автомобилист сбил мотоциклиста

Сегодня днём на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла.
- По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля «Тойота Ист» не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с мотоциклом «Сузуки» под управлением водителя 1997 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП мотоциклиста с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу.
В Госавтоинспекции отметили, что водитель мотоцикла имеет удостоверение категории «А», был в мотошлеме, а транспортное средство зарегистрировано в установленном порядке.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 20 мая на перекрёстке улиц Жуковского и Добролюбова мотоциклист врезался во внедорожник, пытаясь скрыться от полицейских.