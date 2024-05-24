Обновлённую переправу сдадут уже в этом году
В Бичурском районе начался капитальный ремонт переправы через реку Ара-Киреть. Она расположена на 92-ом километре региональной автодороги «Мухоршибирь – Бичура – Кяхта». Старое сооружение, находящееся в аварийном состоянии, заменят на грунтозасыпной мост из металлических гофрированных водопропускных труб диаметром в три метра.
Объект обновят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Строители уже закончили сборку двух труб и приступили к контрольной протяжке крепёжных элементов. Специалисты уплотнили цементно-гравийную подушку (основание) под водопропускные трубы с помощью виброкатка и в ближайшее время возьмутся за их устройство.
- Такой способ устройства водопропускных труб «работает» только для небольших водных объектов – каналов, ручьёв, суходолов, – пояснил глава Минтранса Бурятии Александр Гоге. – Он более экономичный и в дальнейшем содержании более удобный, чем мост. Над трубами сделают основание дороги, дорожную одежду и покрытие, а также нанесут знаки и разметку.
Протяжённость переправы составит 23 с лишним метра. Её введут в эксплуатацию уже в этом году.
В районе Бурятии капитально отремонтируют аварийный мост
Происшествия, Фото:
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