В районе Бурятии капитально отремонтируют аварийный мост

Происшествия, Фото: Минтранс Бурятии

Обновлённую переправу сдадут уже в этом году



В Бичурском районе начался капитальный ремонт переправы через реку Ара-Киреть. Она расположена на 92-ом километре региональной автодороги «Мухоршибирь – Бичура – Кяхта». Старое сооружение, находящееся в аварийном состоянии, заменят на грунтозасыпной мост из металлических гофрированных водопропускных труб диаметром в три метра.



Объект обновят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Строители уже закончили сборку двух труб и приступили к контрольной протяжке крепёжных элементов. Специалисты уплотнили цементно-гравийную подушку (основание) под водопропускные трубы с помощью виброкатка и в ближайшее время возьмутся за их устройство.



- Такой способ устройства водопропускных труб «работает» только для небольших водных объектов – каналов, ручьёв, суходолов, – пояснил глава Минтранса Бурятии Александр Гоге. – Он более экономичный и в дальнейшем содержании более удобный, чем мост. Над трубами сделают основание дороги, дорожную одежду и покрытие, а также нанесут знаки и разметку.



Протяжённость переправы составит 23 с лишним метра. Её введут в эксплуатацию уже в этом году.

