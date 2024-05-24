В Бурятии 90-летие отпраздновал житель Новокижингинска

Юбиляру довелось работать киномехаником и водителем бензовоза
20 мая в Бурятии 90-летие отметил ветеран труда из села Новокижингинск Иван Никитович Павлов.
Как сообщает администрация Кижингинского района, Иван Никитович родился 20 мая 1934 года в селе Вознесеновка третьим ребёнком в семье. Окончил 7 классов. С 16 лет работал мотористом в совхозе. Юбиляр в 1952 году учился в городе Новосибирск на кинорадиомеханика. Отучившись, показывал фильмы в сёлах Орот, Усть-Орот, Кодунский станок. В 1953-м ушёл в армию, служил в Риге киномехаником. В 1956 годуг вернулся в село и устроился по специальности в клуб «Тендит», где проводил танцы и показывал фильмы.
В 1958 году Иван Павлов женился на Галине Михайловне, которая приехала из города Йошкар-Ола. Прожили супруги вместе более 60 лет. В 1960 году переехал в село Бада, где работал радиомехаником. Затем, отучившись на автокрановщика и водителя, вернулся в Новокижингинск. Здесь работал на бензовозе в СМУ-2 Кижингинского рудника до пенсии. За добросовестную работу был награждён почётными грамотами, медалями.
У Ивана Никитовича 2 сына, 3 внука, 1 правнук, 2 праправнучки.
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