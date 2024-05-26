В Бурятии в результате опрокидывания автомобиля погибла девушка

С травмами различной степени тяжести госпитализированы три пассажира



В час ночи 26 мая в селе Хонхолой Мухоршибирского района 23-летний водитель автомобиля «Тойота Платц», следуя по ул. Советская, не справился с рулевым управлением, после чего совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.



Как сообщили в МВД по Бурятии, в результате ДТП 17-летняя пассажирка автомобиля скончалась по дороге в больницу. С травмами различной степени тяжести госпитализированы 3 пассажира в возрасте 17 и 20 лет.



Отмечается, что водитель не имеет права управления транспортным средством.



Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



