На территории региона установилась сухая, жаркая погода, которая способствует распространению возгораний
Решением республиканского оперативного штаба по охране лесов от пожаров в Бурятии вводится полный запрет на посещение леса.
Сегодня, 26 мая на очередном заседании республиканского оперштаба участники совещания пришли к общему мнению - запретить гражданам доступ в лес. Более 90% всех лесных пожаров в Бурятии в 2024 году возникло по вине местного населения, отметили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
- Лесопожарная обстановка в республике складывается непростая, с целью недопущения чрезвычайных ситуаций в лесах Бурятии находится нельзя. У нас установилась сухая, жаркая погода, которая способствует распространению возгораний. Просим жителей отнестись к данному решению с пониманием и соблюдать установленные правила. Только вместе мы сможем сохранить нашу тайгу, - обратился к жителям Сергей Борошноев, руководитель республиканского агентства лесного хозяйства.
За нарушения в лесах в период особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность.
В Бурятии введён полный запрет на посещение леса
Общество, Фото:
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