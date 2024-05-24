24 мая

23 мая

Популярное

В Бурятии раздадут субсидии на откорм скота

В Бурятии раздадут субсидии на откорм скота
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Новый вид господдержки поможет заниматься откормом скота

В Бурятии субсидия на откорм скота в 2024 году составит 25 млн рублей. Об этом вчера объявил начальник отдела животноводства министерства сельского хозяйства РБ Андрей Попов на рабочем совещании с фермерами республики.

Новая субсидия возмещает часть затрат на производство крупного рогатого скота возрастом до 24 месяцев на убой. За каждый килограмм свыше 420 кг живого веса фермеры будут получать по 500 рублей. То есть, приведя на убойный пункт, например, бычка, возрастом 18 месяцев и весом 450 кг., фермер получит помимо от основной выручки, ещё 15 тыс. рублей.

- Мы взяли курс на более эффективное животноводство. Новый вид государственной поддержки поможет заниматься откормом скота. Это позволит нашим сельхозтоваропроизводителям ускорить производство продукции и увеличить рентабельность. Достигнуть веса свыше 420 кг за 2 года невозможно без интенсивного откорма скота, - заявил Андрей Попов.

Как сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства РБ, реализовать мясо фермеры могут в предприятия общественного питания, социальные учреждения или частным лицам. В этом вопросе у них полная свобода, но при главном условии - забой должен производиться только на убойных пунктах, где должны выдать акт забоя КРС. Затем, акт забоя вместе с актом снятия и постановки на учёт, отчётом о движении скота, отчётом 15 АПК прикрепляются к системе «Электронный бюджет» через «Госуслуги». После проверки документов, где каждый пользователь сможет внести все коррективы в течении двух дней, субсидия перечисляется заявителю. Подать заявление на субсидирование затрат на откорм скота можно ежеквартально.

Бурятия субсидии скотоводство животноводство сельское хозяйство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В России поддержат научные исследования по буддологии
В России поддержат научные исследования по буддологии
Общество, 24.05.2024
Стартовал конкурс научных проектов по буддизму
Жители Улан-Удэ посадят новый сквер
Жители Улан-Удэ посадят новый сквер
Общество, 24.05.2024
Он появится на месте пустыря в Загорске
В Бурятии 90-летие отпраздновал житель Новокижингинска
В Бурятии 90-летие отпраздновал житель Новокижингинска
Общество, 24.05.2024
Юбиляру довелось работать киномехаником и водителем бензовоза
В Бурятии раздадут субсидии на откорм скота
В Бурятии раздадут субсидии на откорм скота
Общество, 24.05.2024
Новый вид господдержки поможет заниматься откормом скота
В Бурятии состоится республиканское родительское собрание
В Бурятии состоится республиканское родительское собрание
Общество, 24.05.2024
Его проведут онлайн на следующей неделе
В Забайкальском крае зенитчики отразили авиаудар условного противника
В Забайкальском крае зенитчики отразили авиаудар условного противника
Общество, 24.05.2024
В ходе учебного боя группа «неприятеля» была уничтожена
В центре Улан-Удэ нагадили на новый фонтан в виде Байкала
В центре Улан-Удэ нагадили на новый фонтан в виде Байкала
Общество, 24.05.2024
Правда, экскременты с него быстренько убрали
В Восточном военном округе провели единый день водителя
В Восточном военном округе провели единый день водителя
Общество, 24.05.2024
Для водителей организовали специальные занятия
Улан-удэнцы шантажируют руководство увольнением ради удалёнки
Улан-удэнцы шантажируют руководство увольнением ради удалёнки
Общество, 24.05.2024
Специалисты выяснили, как горожане добиваются перевода на дистант


В сквере Улан-Удэ саженцы скосили вместе с травой
В сквере Улан-Удэ саженцы скосили вместе с травой
Общество, 24.05.2024
Контроль за избавлением от лишней растительности в городе решили ужесточить
Бурятию к концу недели накроют дожди и грозы
Бурятию к концу недели накроют дожди и грозы
Общество, 24.05.2024
А после выходных в республику придёт 30-градусная жара

Улан-удэнцы смогут следить за трамваями по всему городу
Улан-удэнцы смогут следить за трамваями по всему городу
Общество, 24.05.2024
Для этого на 85 остановках установили специальные табло

В Бурятии на очередной этап строительства Кафедрального собора направят 12 млн
В Бурятии на очередной этап строительства Кафедрального собора направят 12 млн
Общество, 24.05.2024
Стал известен список религиозных организаций, которые получат субсидии в 2024 году

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^