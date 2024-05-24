Акция состоится в последний день весны
По столице Бурятии пройдёт марш готовности студенческих отрядов. Он будет посвящён открытию третьего трудового сезона - 2024, 50-летию со дня строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ), 65-летию движения студенческих отрядов Российской Федерации и 20-летию учреждения молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» (РСО).
- Третий трудовой семестр — это летний рабочий период времени для студотрядов. В этот день студентов провожают на целину, даётся старт трудовому лету. Руководителям направлений студенческих отрядов вручают путёвки в трудовое лето, - сообщает Бурятское региональное отделение РСО
Марш состоится 31 мая с 10:30 до 13:00. Он пройдёт по маршруту Театральная площадь – «Арбат» – мемориал Победы.
Возрастное ограничение: 0+.
По Улан-Удэ пройдут маршем студенческие отряды
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