В России поддержат научные исследования по буддологии

Стартовал конкурс научных проектов по буддизму



В России объявлен конкурс по поддержке научных исследований по буддологии и переводов буддийских текстов.



В конкурсе могут принимать участие отдельные научные и научно-педагогические работники, научные коллективы российских научных организаций, российских образовательных организаций, учредительными документами которых предусмотрена возможность выполнения научных исследований и переводов.



Получить поддержку могут проекты следующих направлений:

– «Российский буддизм в контексте государственно-религиозных и межрелигиозных отношений в России: прошлое, настоящее, будущее»;

– «Буддизм в контексте формирования общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности и защиты Отечества»;

– «История исследований буддизма в России в контексте развития культуры, философии, науки»;

– «Предметные и методологические проблемы буддийского образования в России и за рубежом»;

– «Буддизм в контексте социально-гуманитарного знания и социолого-религиоведческих исследований, направленных на изучение роли и места буддийской традиции в формировании, сохранении и укреплении российских традиционных духовно-нравственных ценностей»;

– «Буддизм как комплексное религиозное, философское, культурное явление в межрелигиозном и межконфессиональном взаимодействии»;

– «Проблемы изучения, интерпретации и перевода буддийских священных текстов, анализа источников и документов»;

– «Буддология в контексте междисциплинарных научных исследований: религиоведение, психология, антропология, когнитивные науки»;

– «Буддийская теология: история и перспективы развития».



Заявки принимаются до 17:00 (по московскому времени) 31 мая.



Ожидаемый результат конкурса:

– опубликование результата в виде научной статьи в изданиях с размещением в российской базе данных Российского индекса научного цитирования или ведущих научных журналах, включённых Высшей аттестационной комиссией России в список изданий, рекомендуемых для опубликования основных научных результатов;

– переводы буддийских текстов с комментариями на русский язык, опубликованные в сборниках или отдельных изданиях.



Предельный срок реализации проекта, включая предоставление итоговой отчётности – до 1 ноября 2024 года, сообщает пресс-служба БГУ, ссылаясь на фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям.



Возрастное ограничение: 18+.

