В России поддержат научные исследования по буддологии

Стартовал конкурс научных проектов по буддизму
В России объявлен конкурс по поддержке научных исследований по буддологии и переводов буддийских текстов.
В конкурсе могут принимать участие отдельные научные и научно-педагогические работники, научные коллективы российских научных организаций, российских образовательных организаций, учредительными документами которых предусмотрена возможность выполнения научных исследований и переводов.
Получить поддержку могут проекты следующих направлений:
– «Российский буддизм в контексте государственно-религиозных и межрелигиозных отношений в России: прошлое, настоящее, будущее»;
– «Буддизм в контексте формирования общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности и защиты Отечества»;
– «История исследований буддизма в России в контексте развития культуры, философии, науки»;
– «Предметные и методологические проблемы буддийского образования в России и за рубежом»;
– «Буддизм в контексте социально-гуманитарного знания и социолого-религиоведческих исследований, направленных на изучение роли и места буддийской традиции в формировании, сохранении и укреплении российских традиционных духовно-нравственных ценностей»;
– «Буддизм как комплексное религиозное, философское, культурное явление в межрелигиозном и межконфессиональном взаимодействии»;
– «Проблемы изучения, интерпретации и перевода буддийских священных текстов, анализа источников и документов»;
– «Буддология в контексте междисциплинарных научных исследований: религиоведение, психология, антропология, когнитивные науки»;
– «Буддийская теология: история и перспективы развития».
Заявки принимаются до 17:00 (по московскому времени) 31 мая.
Ожидаемый результат конкурса:
– опубликование результата в виде научной статьи в изданиях с размещением в российской базе данных Российского индекса научного цитирования или ведущих научных журналах, включённых Высшей аттестационной комиссией России в список изданий, рекомендуемых для опубликования основных научных результатов;
– переводы буддийских текстов с комментариями на русский язык, опубликованные в сборниках или отдельных изданиях.
Предельный срок реализации проекта, включая предоставление итоговой отчётности – до 1 ноября 2024 года, сообщает пресс-служба БГУ, ссылаясь на фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям.
Возрастное ограничение: 18+.
В России поддержат научные исследования по буддологии
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