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Боксёр Георгий Кушиташвили выступит на олимпийском лицензионном турнире

Боксёр Георгий Кушиташвили выступит на олимпийском лицензионном турнире
Общество, 
Турнир состоится в Таиланде

На следующей неделе в городе Бангкок (Тайланд) пройдёт мировой олимпийский лицензионный турнир. Обладателями путёвок на Олимпиаду в Париж станут все полуфиналисты состязаний.

Атлет бурятского спортивного клуба «Номто» Георгий Кушиташвили, представляющий Грузию в весовой категории 92 кг, проведёт свой первый поединок в понедельник, 27 мая. Противостоять ему будет Эммануэль Помпей из Гайаны, сообщает паблик «Борцы Бурятии».

Георгий вырос в селе Бичура в Бурятии. Ранее выступал за сборную России, но несколько лет назад сменил спортивное гражданство и теперь представляет Грузию. В 2022 году стал чемпионом Европы. В 2023-м завоевал бронзу чемпионата мира
спорт бокс Олимпийские игры

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