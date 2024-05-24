В Улан-Удэ пройдут турниры по каратэ и чир-спорту

Соревнования состоятся на этих выходных



Завтра, 25 мая, в Улан-Удэ пройдёт республиканское соревнование по чир-спорту (6+). Турнир проведут в региональном центре единоборств «Патриот». Также здесь состоится спортивный фестиваль по чир-спорту «Чир-звёзды» (6+), сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



Отметим, что вечерами, с 23 по 25 мая в «Патриоте» проводятся бесплатные мастер-классы по чирлидингу (6+). Их ведёт мастер спорта по акробатике, чемпион Европы 2013 года по чирлидингу Ростислав Тихонов. Он также является тренером призёров и победителей чемпионата России и Европы 2011-2019 годов.



26 мая в региональном центре единоборств состоится VIII открытый межрегиональный турнир по каратэ WKF «Бурятия Open 24» (6+).



Возрастное ограничение: 6+.

