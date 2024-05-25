Иркутский журналист снял фильм о Байкале и проблемах людей, живущих рядом с ним

Люди не могут оформить на Байкале землю в собственность и даже хоронить умерших
В Сети недавно появился документальный фильм журналиста из Иркутска Павла Степанова под названием «Люди без земли и дорог: как закон сковал местных жителей Байкала и можно ли исправить их положение?» (6+).
В фильме подробно рассказывается о Байкале, первых поселенцах рядом с ним, получении Байкалом статуса ЮНЕСКО, как развивалась промышленность в этих местах и т.д. Отдельное место отведено законам по Байкалу, которые принимались постепенно, и которые в итоге привели к ограничениям и проблемам для жителей близлежащих населённых пунктов. К примеру, люди сейчас не могут оформить землю, на которой жили их предки, в собственность. Или просто похоронить умерших: старые кладбища переполнены, мест нет, а из-за законодательства невозможно выделить участки для захоронений.
- В прошлом году инициативная группа в лице депутатов Госдумы, главы Республики Бурятия решили распутать часть этих противоречий законодательства и внести поправки в закон об охране озера Байкал. Касаются поправки двух назревших проблем. Первая – собственность на землю. Сегодня местные жители не могут её приватизировать. Вторая – сплошные рубки, точнее запрет на них, который не даёт сегодня строить ни дороги, ни селезащиту, ни очистные, - рассказывает журналист.
Далее Степанов отметил, что большая часть местных жителей уже приватизировала свою землю в 90-ые годы, как и все жители нашей страны. Но те, кто не успел это сделать, сегодня попали под запрет приватизации земли в рамках новых законов. «Поправки к закону решают именно этот вопрос – возможность местным жителям приватизировать землю, на которой они сегодня живут», - подчеркивает он.
Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что 75% всех земель в этих населённых пунктах уже имеют собственников, а 25% земель не приватизированы. Преимущественно не успели оформить участки в собственность пожилые люди.
- Все мои предки жили именно здесь, в Усть-Баргузине. И тут вдруг приходит закон и всё, нужно оформлять землю. И, оказывается, ты не можешь быть собственником, только в аренду, - делится Светлана Кривогорницына, глава Усть-Баргузинского муниципального образования.
На видео Павлу Степанову интервью дали несколько жителей Бурятии и Иркутской области, которые бьются, чтобы стать законными владельцами своих участков.
Также в фильме журналист Павел Степанов подробно остановился на второй большой проблеме – запрете сплошных рубок.
- Вторая коллизия касается темы сплошных рубок, они сегодня запрещены на Байкале, разрешены только выборочные. Но для строительства дорог, селезащиты или очистных нужно провести технологические дороги или убрать часть леса, что не попадает под понятие выборочных рубок и может интерпретироваться как нарушение закона. Это сегодня тормозит все эти проекты. И в поправках указываются чёткие участки, где нужна вырубка леса, - объясняет Павел Степанов.
Кроме того, здесь приводятся мнения учёных, чиновников о планируемых поправках в законы.
- Те решения, которые мы продвигаем, позволят снизить стоки, снизить антропогенную нагрузку. То есть у нас будет цивилизованный туризм, у нас будут нормальные условия жизни в существующих населённых пунктах. Поэтому, думаю, через 10 лет у нас будет всё только лучше, - поделился глава Бурятии Алексей Цыденов.
- Пришло время, когда кто-то должен на себя взять ответственность за совершенствование законодательства об охране озера Байкал, - высказался Сергей Тен, депутат Госудумы от Иркутской области, инициатор поправок в закон «Об охране озера Байкал».
Как сообщал «Байкал-Daily», рассматриваемый законопроект Госдума приняла в первом чтении (из трёх необходимых) в июле 2023 года. Планируются поправки в законы «Об охране озера Байкал» и «Об экологической экспертизе».
Иркутский журналист снял фильм о Байкале и проблемах людей, живущих рядом с ним
Общество, Фото:
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