Больных животных не допустят к соревнованиям
В эту субботу, 25 мая, на республиканском ипподроме в Улан-Удэ впервые после 15-летнего перерыва устроят соревнования по конным скачкам «Мори урилдаан» (возрастное ограничение – 0+). Они пройдут на нескольких дистанциях.
Перед этим специалисты проверят лошадей на заразные болезни. Поскольку животные будут из разных районов Бурятии, подобные массовые мероприятия несут угрозу распространения различных инфекций, рассказали в республиканском управлении ветеринарии.
К лошадям, участвующим в соревнованиях, предъявляются строгие требования – в соответствии с действующими ветеринарными правилами и регламентом федерации конного спорта России. Кроме этого, животное должно быть идентифицировано и зарегистрировано в госветслужбе. Ветеринары убедятся в наличии у них всех необходимых прививок и ветеринарных сопроводительных документов.
В Улан-Удэ лошадей проверят на заразные болезни перед масштабными конными скачками
Общество, Фото:
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