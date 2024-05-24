На берегу Байкала в Бурятии разгуливал голодный медведь









Бурых хищников в этом году достаточно много и они не стесняются приближаться к людям. До этого медведицу с детёнышами





Специалисты не устают объяснять, как вести себя при встрече с хозяином тайги. Во-первых, выбирая место для отдыха (а оно должно быть открытом и с достаточно хорошим обзором), стоит внимательно осмотреться. Если возникло подозрение, что там был зверь, нужно как можно быстрее уйти.



Передвигаться по лесу советуют шумно, свободно и громко переговариваясь – желательно группой не менее трёх человек. Остатки еды и мусор могут приманить медведя, так что следует убирать их за собой.



Увидев животное вдалеке, не приближайтесь к нему. Если вы всё же повстречались со зверем, сохраняйте спокойствие и не убегайте – рекомендуется отступать, медленно пятясь, или же попытаться отпугнуть хищника звоном металлических предметов, громким криком и хлопками в ладоши.



Попробуйте поднять руки вверх, тем самым давая ему понять, что вы выше и сильнее. Не смотрите медведю в глаза и не показывайте зубы. И, конечно, нужно предупредить о животном других людей, находящихся в том же месте или в непосредственной близости от него.



Ранее медведи повстречались людям на дороге в Баргузинском районе и на полуострове Святой Нос. А в конце апреля ещё один шастал по просёлочной дороге около заиграевского улуса Дабата. Как выяснилось, место, где появился косолапый – естественная среда его обитания.Специалисты не устают объяснять, как вести себя при встрече с хозяином тайги. Во-первых, выбирая место для отдыха (а оно должно быть открытом и с достаточно хорошим обзором), стоит внимательно осмотреться. Если возникло подозрение, что там был зверь, нужно как можно быстрее уйти.Передвигаться по лесу советуют шумно, свободно и громко переговариваясь – желательно группой не менее трёх человек. Остатки еды и мусор могут приманить медведя, так что следует убирать их за собой.Увидев животное вдалеке, не приближайтесь к нему. Если вы всё же повстречались со зверем, сохраняйте спокойствие и не убегайте – рекомендуется отступать, медленно пятясь, или же попытаться отпугнуть хищника звоном металлических предметов, громким криком и хлопками в ладоши.Попробуйте поднять руки вверх, тем самым давая ему понять, что вы выше и сильнее. Не смотрите медведю в глаза и не показывайте зубы. И, конечно, нужно предупредить о животном других людей, находящихся в том же месте или в непосредственной близости от него. Бурых хищников в этом году достаточно много и они не стесняются приближаться к людям. До этого медведицу с детёнышами дважды заметили на кордоне Монахово в Забайкальском нацпарке. Семейство бродило там в поисках еды. Несмотря на кажущуюся уверенность, звери сразу испугались голоса инспектора и убежали, «тряся боками».

На официальной странице ФГБУ «Заповедное Подлеморье» во «ВКонтакте» опубликовали видео, сделанное во Фролихинском заказнике. Он находится в Северо-Байкальском районе. На кадрах – медведь, который бродил по берегу Байкала.Как отметили в учреждении, косолапый рыскал на побережье, вынюхивая съестное. А когда заметил, что кто-то его снимает, развернулся и гордо удалился.