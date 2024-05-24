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На берегу Байкала в Бурятии разгуливал голодный медведь

На берегу Байкала в Бурятии разгуливал голодный медведь
Общество,  Фото:ФГБУ "Заповедное Подлеморье"
Он рыскал возле озера в поисках еды

На официальной странице ФГБУ «Заповедное Подлеморье» во «ВКонтакте» опубликовали видео, сделанное во Фролихинском заказнике. Он находится в Северо-Байкальском районе. На кадрах – медведь, который бродил по берегу Байкала.

Как отметили в учреждении, косолапый рыскал на побережье, вынюхивая съестное. А когда заметил, что кто-то его снимает, развернулся и гордо удалился.



Бурых хищников в этом году достаточно  много и они не стесняются приближаться к людям. До этого медведицу с детёнышами дважды заметили на кордоне Монахово в Забайкальском нацпарке. Семейство бродило там в поисках еды. Несмотря на кажущуюся уверенность, звери сразу испугались голоса инспектора и убежали, «тряся боками».

Ранее медведи повстречались людям на дороге в Баргузинском районе и на полуострове Святой Нос. А в конце апреля ещё один шастал по просёлочной дороге около заиграевского улуса Дабата. Как выяснилось, место, где появился косолапый – естественная среда его обитания. 

Специалисты не устают объяснять, как вести себя при встрече с хозяином тайги. Во-первых, выбирая место для отдыха (а оно должно быть открытом и с достаточно хорошим обзором), стоит внимательно осмотреться. Если возникло подозрение, что там был зверь, нужно как можно быстрее уйти.

Передвигаться по лесу советуют шумно, свободно и громко переговариваясь – желательно группой не менее трёх человек. Остатки еды и мусор могут приманить медведя, так что следует убирать их за собой.

Увидев животное вдалеке, не приближайтесь к нему. Если вы всё же повстречались со зверем, сохраняйте спокойствие и не убегайте – рекомендуется отступать, медленно пятясь, или же попытаться отпугнуть хищника звоном металлических предметов, громким криком и хлопками в ладоши.

Попробуйте поднять руки вверх, тем самым давая ему понять, что вы выше и сильнее. Не смотрите медведю в глаза и не показывайте зубы. И, конечно, нужно предупредить о животном других людей, находящихся в том же месте или в непосредственной близости от него.

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