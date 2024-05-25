На Байкале посоревнуются в рыбной ловле с лодок

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Турнир проведут в акватории Малого Моря



С 12 по 14 июля на Байкале пройдёт открытый чемпионат Иркутской области по рыбной ловле спиннингом с лодок «Байкальский трофей 2024». Местом проведения станет пролив Малое Море в Ольхонском районе. Сбор участников на турбазе «Лиственничная».



Соревнования являются личным (парным) первенством. К участию допускаются мужчины и женщины из муниципальных образований Иркутской области, рыболовно-спортивных обществ и организаций, клубов и обществ охотников и рыболовов Иркутской области и других регионов России, спортсмены и все свободно заявленные рыболовы.



Программа соревнований



12 июля

10:00 - Заезд участников. Регистрация

10:00-19:00 - Официальная тренировка



13 июля

7:00- 9:00 - Регистрация участников

9:00-9:30 – Церемония открытия соревнований

10:00-16:00 - Первый тур соревнований

16:00-16:30 - Взвешивание уловов. Подсчёт результатов первого тура



14 июля

8:00-14:00 - Второй тур соревнований

14:00-14:50 - Взвешивание уловов. Подведение итогов соревнований

15:00-15:30 - Награждение победителей. Закрытие соревнований



Также в рамках чемпионата состоится празднично-развлекательная программа и тест-драйвы.



Возрастное ограничение: 6+.

