Турнир стартует уже завтра, 25 мая
С 25 по 26 мая в Улан-Удэ состоится ХХV традиционный республиканский детский шахматный турнир «Вундеркинд 2024». Соревнования проведут в доме творчества Советского района.
Участниками турнира «А» станут мальчики и девочки 2017 года рождения и младше. Турнира «Б. Первоклассник+» – мальчики и девочки 2016 года рождения.
Регистрация участников турнира «Б» состоится с 9:00. Открытие и начало соревнований турнира «Б» запланировано на 10:00. Регистрация участников турнира «А» пройдёт с 13:00. Сам турнир «А» стартует в 14:00.
В первый игровой день проведут три тура. Во второй день – четыре тура. Начало четвёртого тура в турнире «Б» 26 мая в 10:00, в турнире «А» - в 14:00.
Призёры награждаются медалями, грамотами и призами. Каждый участник получит утешительный приз, сообщается в положении о турнире.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ определят шахматных «вундеркиндов»
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