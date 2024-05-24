В Бурятии понастроили жилые дома на 35 футбольных полей

Более половины из них оказались частными
За четыре месяца 2024 года – с января по апрель включительно – в Бурятии ввели в эксплуатацию жилые дома на 250 400 квадратных метрах. Это в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период 2023-го, рассказали в Бурятстате.
На такой площади может поместиться 35 футбольных полей. Более половины построек (145 400 «квадратов», или 58,1% от общего объёма) – индивидуальные. Их возвели сами жители республики.
Основная доля (56,8%) введённого в республике жилья, как правило, приходится на Улан-Удэ. Среди районов обычно лидируют пригородные Иволгинский и Тарбагатайский, а также Заиграевский и Прибайкальский.
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