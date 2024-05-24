24 мая

23 мая

Популярное

В Бурятии понастроили жилые дома на 35 футбольных полей

В Бурятии понастроили жилые дома на 35 футбольных полей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Более половины из них оказались частными

За четыре месяца 2024 года – с января по апрель включительно – в Бурятии ввели в эксплуатацию жилые дома на 250 400 квадратных метрах. Это в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период 2023-го, рассказали в Бурятстате.

На такой площади может поместиться 35 футбольных полей. Более половины построек (145 400 «квадратов», или 58,1% от общего объёма) – индивидуальные. Их возвели сами жители республики. 

Основная доля (56,8%) введённого в республике жилья, как правило, приходится на Улан-Удэ. Среди районов обычно лидируют пригородные Иволгинский и Тарбагатайский, а также Заиграевский и Прибайкальский. 
жилье строительство бурятстат

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ к премьере оперы «Борис Годунов» изготовят более 350 костюмов
В Улан-Удэ к премьере оперы «Борис Годунов» изготовят более 350 костюмов
Общество, 24.05.2024
Ткани и фурнитура подбирались таким образом, чтобы передать через костюмы атмосферу того времени
В Бурятии понастроили жилые дома на 35 футбольных полей
В Бурятии понастроили жилые дома на 35 футбольных полей
Общество, 24.05.2024
Более половины из них оказались частными
На севере Бурятии автомобилистам ограничили доступ к Байкалу
На севере Бурятии автомобилистам ограничили доступ к Байкалу
Общество, 24.05.2024
Добираться до пляжа местным жителям можно только пешком
По Улан-Удэ пройдут маршем студенческие отряды
По Улан-Удэ пройдут маршем студенческие отряды
Общество, 24.05.2024
Акция состоится в последний день весны
В Монголии отпраздновали День Будды
В Монголии отпраздновали День Будды
Общество, 24.05.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж празднования из двух дацанов Улан-Батора: Гандантэгчэнлина и Дашчойлина
К первенству России в Агинском округе приурочат более 20 культурных событий
К первенству России в Агинском округе приурочат более 20 культурных событий
Общество, 24.05.2024
Соревнования по стрельбе из лука и другие мероприятия пройдут с 25 по 30 июня
В Улан-Удэ воспитателя детсада обвинили в насилии над ребёнком
В Улан-Удэ воспитателя детсада обвинили в насилии над ребёнком
Общество, 24.05.2024
Женщина пыталась отстоять свою честь и достоинство в суде

В Бурятии сельчане потребовали прищучить обнаглевших таксистов
В Бурятии сельчане потребовали прищучить обнаглевших таксистов
Общество, 24.05.2024
Они превышают скорость и не пропускают пешеходов 
Машины в селе Бурятии улетают в кювет
Общество, 24.05.2024
Местные жители попросили расширить там поворот

В Бурятии пообещали +24 градуса
В Бурятии пообещали +24 градуса
Общество, 24.05.2024
В некоторых районах продолжатся дожди

В Бурятии вновь развернётся фестиваль по миниволей
В Бурятии вновь развернётся фестиваль по миниволей
Общество, 23.05.2024
В матчах примут участие спортсмены от 6 до 80 лет
В Бурятию приедут ведущие гематологи России
В Бурятию приедут ведущие гематологи России
Общество, 23.05.2024
В Улан-Удэ для врачей проведут гематологическую школу
Июньской ночью в Бурятии опять станцуют ёхор
Июньской ночью в Бурятии опять станцуют ёхор
Общество, 23.05.2024
Начат приём заявок на традиционный фестиваль
В Бурятии разыграют кубок знаменитого вратаря
В Бурятии разыграют кубок знаменитого вратаря
Общество, 23.05.2024
Участие примут юные спортсмены двух регионов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^