«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж празднования из двух дацанов Улан-Батора: Гандантэгчэнлина и Дашчойлина
Вчера, 23 мая, буддисты Монголии отметили праздник «Бурхан багшийн их дүйчэн өдөр» («Великий день просветления Божественного учителя»). В этот день – 15-й первого месяца лета по лунному календарю – в разные годы произошло три величайших события буддизма: рождение (Джаянти) Будды, достижение им полного просветления (Бодхи) в 36 лет и уход в Нирвану (Паринирвана) на 81-м году жизни.
Официально в Монголии День Будды отмечается с 1992 года. А с 2019 года он объявлен официальным государственным праздником и нерабочим днём. В этот день по всей стране и в Улан-Баторе в честь главного буддийского праздника проходят молебны, праздничные шествия, чтение буддийских писаний. Большинство мероприятий организуется в буддийских храмах и монастырях.
В Монголии отпраздновали День Будды
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