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6 тысяч верующих купили именные кирпичи для восстановления дацана в Бурятии

6 тысяч верующих купили именные кирпичи для восстановления дацана в Бурятии
Общество,  Фото:группа администрации Кабанского района
Кирпичи заложат в здание дугана, каждый из них будет своего рода вечной молитвой о своём пожертвователе

Больше 6 тысяч верующих приобрели именные кирпичи для восстановления сгоревшего дацана в Кабанском районе.

Как сообщал «Байкал-Daily», пожар произошёл утром 8 февраля. Пламя охватило крышу отдельно стоящего здания. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Внутри в этот момент никого не было. Реликвии, к счастью, уцелели.

Позже стало известно, что полыхавший дуган не подлежит восстановлению. Потому решили строить другой, кирпичный, и объявили на это сбор средств. 

- В канун Сагаалгана здесь случился пожар, в котором сгорел дуган. Верующие за три дня собрали больше миллиона рублей на его восстановление, на эти деньги купили материалы для строительства. Позже настоятель дацана объявил, что помочь можно и другим способом - приобрести именной кирпич. Их заложат в здание дугана, а каждый кирпич будет своего рода вечной молитвой о своём пожертвователе, - рассказали в администрации Кабанского района.

Сегодня на территории дацана больше 6 тысяч таких кирпичей. Люди заказывают их онлайн через вайбер Жаргал-ламы или же сами приезжают в дацан.

- Приобрести именной кирпич можно по символической стоимости - 50 рублей. Благодаря этому, сегодня у нас закуплен весь материал - кирпич, бетон, блоки, цемент, арматура. Уже на этой неделе приедет экскаватор и начнём земельные работы, - рассказал настоятель дацана Жаргал-лама.

Записывать на кирпичах имена - очень кропотливая работа. Настоятель сам составляет списки, а затем с волонтёрской помощью наносит их на кирпичи. После все кирпичи считают и складывают так, как уложили на заводе.

- Многие просят фотоотчёт, то есть кирпич нужно подписать, сфотографировать, отправить пожертвователю. Поэтому без помощи волонтёров тут сложно. Приезжают студенты и местные жители, помогают, - отметил настоятель.

В этом году будет отстроен первый этаж здания нового дугана. Как только оно будет готово, в Байкальском дацане начнут проводить службы, молебны и лекции. Внутри сделают барельефы на стенах в стилистике нагов.

Приобрести именные кирпичи в Байкальском дацане можно до июня. 
буддизм дацан строительство благотворительность

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