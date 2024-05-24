В центре Улан-Удэ нагадили на новый фонтан в виде Байкала

Правда, экскременты с него быстренько убрали
В летней зоне отдыха в центре Улан-Удэ начали устанавливать фонтан в виде Байкала. Сначала там появилась основа, на которую кто-то успел сделать свои дела. Экскременты запечатлели на камеру и выложили в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».
Интернет-пользователи сразу поняли, что это фекалии животного – правда, неизвестно, бродячего или домашнего. В последнем случае непонятно, куда смотрел его хозяин. Впрочем, отдыха жизнедеятельности быстренько убрали и уже водрузили на основу каркас.
Работы по установке ещё ведутся. Судя по всему, фонтан в форме Байкала заработает на площади Советов уже в ближайшие дни. Там уже разместили топиарии в виде пяти священных для Бурятии животных, цветники, качели, беседки и ещё один фонтан – тоже, кстати, весьма необычный
на вид.
На этот раз он победил в групповой гонке
В ходе учебного боя группа «неприятеля» была уничтожена
Правда, экскременты с него быстренько убрали
Для водителей организовали специальные занятия
Специалисты выяснили, как горожане добиваются перевода на дистант
Контроль за избавлением от лишней растительности в городе решили ужесточить
А после выходных в республику придёт 30-градусная жара
Больных животных не допустят к соревнованиям
Для этого на 85 остановках установили специальные табло
Стал известен список религиозных организаций, которые получат субсидии в 2024 году
Ранее беспокойство по поводу демонтажа объекта выразили местные жители
Её почему-то сделали подальше от дороги
В столице Бурятии ввели однодневный сухой закон
Они уже готовы «заказывать вертолёт»
Он незаконно выловил 24 рыбины