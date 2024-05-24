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В центре Улан-Удэ нагадили на новый фонтан в виде Байкала

В центре Улан-Удэ нагадили на новый фонтан в виде Байкала
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Правда, экскременты с него быстренько убрали

В летней зоне отдыха в центре Улан-Удэ начали устанавливать фонтан в виде Байкала. Сначала там появилась основа, на которую кто-то успел сделать свои дела. Экскременты запечатлели на камеру и выложили в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».

Интернет-пользователи сразу поняли, что это фекалии животного – правда, неизвестно, бродячего или домашнего. В последнем случае непонятно, куда смотрел его хозяин. Впрочем, отдыха жизнедеятельности быстренько убрали и уже водрузили на основу каркас.



Работы по установке ещё ведутся. Судя по всему, фонтан в форме Байкала заработает на площади Советов уже в ближайшие дни. Там уже разместили топиарии в виде пяти священных для Бурятии животных, цветники, качели, беседки и ещё один фонтан – тоже, кстати, весьма необычный на вид. 
зона отдыха фонтан соцсети

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